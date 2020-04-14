В мире коронавирусом заразились 2 млн человек

Число инфицированных коронавирусом людей во всем мире превысило двухмиллионный порог. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В данный момент на планете — 2 019 320 человек заражены. Из них 682 619 — на территории США, вторую строчку занимает Испания, где 170 099 человек инфицированы. В Италии — 159 516, во Франции — 137 875 и в Германии — 130 072.

Источник фото: Университет Джонса Хопкинса

Погибли в результате заражения во всем мире 119 483 человека. В США при этом скончались 23 529 человек, в Испании — 17 756, а в Италии 20 465.

В России эпидемия пока только набирает обороты. Ранее московский оперштаб сообщил еще о 13 погибших в возрасте от 29 до 80 лет. У пациентов были сопутствующие заболевания. У 29-летней девушки был синдром Дауна.

В оперштабе прогнозируют дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, поэтому в ближайшие 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара.