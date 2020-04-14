В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. В числе погибших оказалась 29-летняя девушка с COVID-19 и синдромом Дауна.

Возраст умерших — от 29 до 80 лет.

Также в оперштабе прогнозируют дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, сообщило РИА «Новости».

«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара», — сказано в сообщении.

Всего в России за сутки заболели 2558 человека в 62 регионах страны. 18 человек умерли. 179 человек выздоровели. В Москве прирост заболевших составил 1355 человек, в Подмосковье — 495.