В МИД пообещали «надавать по носу» за провокации в Черном море

Провокаторы, которые устраивают игры в Черном море, получат по носу, поэтому лучше им сюда не соваться. Об этом предупредил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Вот с провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат. Риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. В целом Черное море — это не то место, где такие игры допустимы», — цитирует ТАСС замминистра.

Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты и Великобритания своей провокацией с эсминцем Defender, который зашел в российские воды у мыса Фиолент, пытались вскрыть систему российской береговой обороны и контроля за акваторией. По его словам, руководство западных стран провело «тестирование нашей решимости отвечать при необходимости силовыми методами».

Эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Из-за этого сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. В конце июня президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал это происшествие провокацией и неуважением Великобритании выбора крымчан. Он подчеркнул, что его беспокоит начало военного освоения территории Украины странами НАТО.