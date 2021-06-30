Путин назвал провокацией и неуважением выбора крымчан вторжение британского эсминца

Вторжение британского эсминца в территориальные воды России Владимир Путин назвал провокацией и неуважением Великобритании выбора крымчан. Президент также отметил, что его беспокоит начало военного освоения украинской территории странами НАТО.

«Во-первых, это была комплексная провокация, которая проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел днем, а рано утром, в 07:30, с аэродрома Греции, вроде с Крита, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мы его видели, мы наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел, пытаясь с помощью самолета-разведчика скрыть действия», — сказал Путин во время прямой линии.

Еще одной причиной нарушения границ британским эсминцем президент назвал политику. Он заявил, что эта провокация нужна была, чтобы подчеркнуть, что выбор крымчан они не признают.

Однако Путин не согласен, что инцидент с британским военным кораблем является предпосылкой к третьей мировой войне.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир встал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это сделал, знают, что они не могут выйти победителями из третьей мировой войны», — отметил он.

Президента также беспокоит, что НАТО активно осваивает украинские территории, хотя по Конституции страны это запрещено. Ранее многие страны «подняли шум» по поводу российских учений на границе с Украиной.

«Освоение создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов РФ и народа России», — сказал он.