В МИД объяснили квотой неполную загрузку вывозных рейсов

Квота по вывозу россиян из-за рубежа в день не превышает 500 человек в день. Поэтому лайнеры, летящие в Москву, могут быть загружены не полностью. Особенно, если в столицу за сутки запланировано несколько полетов из разных стран.

Об этом сообщила в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» официальный представитель МИД Мария Захарова. Она прокомментировала множество сообщений о неполной загрузке самолета, вывозившего граждан России 12 апреля из Токио.

«Проблема-то в том, что люди не понимают этот алгоритм. В чем он? В том, что у нас есть квота — 500 человек на Москву. В этот же момент был сформирован рейс из Гоа, из Индии, и он должен был вывозить 300 человек, то есть в совокупности Москва должна была получить 200 [из Токио] и 300 человек [из Гоа]. Но в последний момент самолет из Гоа был отменен, <…> потому что власти Индии поменяли внутренний порядок оформления выездных документов, там появились новые требования», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД сообщила, что ведомство работает круглосуточно, и попросила россиян понять — никого не бросят и не забудут.

Минтранс опубликовал график вывоза россиян из-за границы на 11–16 апреля.