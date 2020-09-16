В МИД Белоруссии ответили ЕС на непризнание легитимности Лукашенко

Население Белоруссии определило победителя президентских выборов, и это сложно поставить под сомнение, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Таким образом Макей прокомментировал ранее сделанное заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, пишет РИА «Новости».

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов», — сказал глава белорусского МИД.

При этом дипломат добавил, что эти величины для него точно неравнозначны. Также Макей задал вопрос, «к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборов в других странах».

Также Макей прокомментировал оговорку Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и Украину. По словам главы МИД республики, это говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет «белорусским досье». Макей также добавил, что это, в свою очередь, показывает полное нежелание Евросоюза объективно разобраться в процессах.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Оговорка прозвучала на сессии Европарламента во время обсуждения выборов в Белоруссии. После того, как глава дипломатии ЕС услышал смешки собравшихся, он поправился и добавил: «конечно, Белоруссии».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась, по данным ЦИК, поддержкой 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.