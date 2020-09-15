Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Александра Лукашенко назвали «нелегитимным президентом Украины». Оговорка прозвучала на сессии Европарламента во время обсуждения выборов в Белоруссии.

Ошибку в речи допустил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщил ТАСС. Дипломат подчеркнул, что голосование в Белоруссии считают сфальсифицированным.

«Поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — подытожил Боррель.

Глава дипломатии ЕС поправился после того, как услышал смешки собравшихся. «Конечно, Белоруссии», — сказал он.

В Евросоюзе намерены «как можно быстрее» ввести санкции против Минска — до заседания Евросовета, которое намечено на 24–25 сентября. Список ограничений могут расширить, если ситуация, по мнению ЕС, станет хуже.

На президентских выборах в Белоруссии 9 августа победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Соперница действующего белорусского лидера Светлана Тихановская заручилась, по данным ЦИК, поддержкой 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.