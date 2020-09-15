Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
Ошибку в речи допустил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщил ТАСС. Дипломат подчеркнул, что голосование в Белоруссии считают сфальсифицированным.
«Поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — подытожил Боррель.
Глава дипломатии ЕС поправился после того, как услышал смешки собравшихся. «Конечно, Белоруссии», — сказал он.
В Евросоюзе намерены «как можно быстрее» ввести санкции против Минска — до заседания Евросовета, которое намечено на 24–25 сентября. Список ограничений могут расширить, если ситуация, по мнению ЕС, станет хуже.
На президентских выборах в Белоруссии 9 августа победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Соперница действующего белорусского лидера Светлана Тихановская заручилась, по данным ЦИК, поддержкой 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.