30 марта 2024, 04:42
В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с российским флагом
«АН»: в Литве начали продавать пасхальные яйца с российским флагом
В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с изображением российского флага и солдат. Об этом сообщило издание «Аргументы недели».
По данным издания, эти продукты произвели в Китае, а продаются они в основном на заправочных станциях.
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«Возможно, российский флаг поставили китайцы… Российский флаг опасен? Если боитесь, то лучше вообще не жить — от страха можно умереть», — заявил журналистам председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков.
Вечером в среду, 20 марта, Литва без объяснения причин закрыла пункт пропуска «Чернышевское» на границе с Калининградской областью России. В очереди стояло больше 140 грузовиков. На следующий день работа контрольно-пропускного пункта была возобновлена, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Закрытие КПП объяснили техническими проблемами с литовской стороны.
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