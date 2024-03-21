Мир 21 марта 2024, 17:54 Прием грузовиков из Калининградской области в Литве возобновили ФТС: Литва возобновила прием грузовиков из Калининградской области Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Литовская сторона, без объяснений прекратившая принимать грузовики из России в 23:00 20 марта, вновь возобновила их пропуск. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

«За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков», — отметили в ФТС.

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К 13:00 перед МАПП «Чернышевское» также стояли около 140 большегрузов, еще 25 оформленных таможенниками грузовиков находились на нейтральной полосе. Российская таможня не вводила изменений в порядок пропуска и оформления грузового транспорта.

Ранее пограничная служба Финляндии призвала навсегда закрыть пункты пропуска «Инари» и «Париккала» на российской границе. Один из них не работает из-за прекращения перевозок древесины, а второй — из-за санкций Евросоюза.