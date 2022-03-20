В ЛНР назвали потери украинской армии. Личный состав ВСУ потерял более 20 тысяч человек

Луганский информационный центр представил данные о потерях ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины. При публикации сведений центр сослался на Telegram-канал «Рыбарь».

Согласно представленной информации, по данным на 12:00 20 марта, ВСУ потеряли 22 079 человек личного состава, причем 828 военных — только за последние сутки.

Потери Нацгвардии оценили в 2828 человек, Госпогранслужба потеряла 787 сотрудников.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что, несмотря на поражения, ВСУ продолжают террор мирного населения республики, устраивая обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.

Только за минувшие сутки украинские военные выпустили более 40 снарядов и мин из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по территории республики, под огнем оказались четыре населенных пункта.

Накануне во время эвакуации мирных граждан из Рубежного боевики нацбатальонов открыли артиллерийский огонь по бомбоубежищам, откуда выводили людей, добавили в НМ ЛНР.