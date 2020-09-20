В Ливии возобновлена добыча и экспорт нефти

Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах. Это позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, говорится в заявлении компании.

«Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт», — цитирует отрывок из заявления Ливийской нефтяной компании РИА ФАН.

Компания, как подчеркивается в сообщении, подтверждает свою приверженность работе по международным стандартам и прозрачности торговых операций.

Ранее заместитель главы ПНС Ахмед Майтыг заявил о создании комитета по распределению доходов от продажи нефти. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров с представителями всех регионов страны, а также шейхами и старейшинами племен.

Ахмед Майтыг — один из членов комиссии по решению внутриливийских вопросов и проблем. Вице-премьер ведет диалог с представителями других регионов.