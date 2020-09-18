В Ливии создадут специальный комитет по контролю за распределением доходов от продажи нефти

Заместитель главы ПНС Ахмед Майтыг заявил о создании комитета по распределению доходов от продажи нефти. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров с представителями всех регионов страны, а также шейхами и старейшинами племен.

«Заявление о возобновлении добычи нефти и согласованные пункты», — написал Майтыг в своем Twitter-аккаунте и приложил фотографии самого документа.

Майтыг является одним из членов комиссии по решению внутриливийских вопросов и проблем. Вице-премьер ведет диалог с представителями других регионов.

Ранее о возобновлении добычи нефти в Ливии заявил и глава ЛНА Халифа Хафтар. Он сделал соответствующее заявление, обратив внимание на необходимость справедливого распределения доходов от экспорта ливийских ресурсов.

По словам Майтыга, ливийские порты возобновляют продажу нефти немедленно, а контролировать экспорт черного золота и распределение средств от продажи ресурса будет специальный комитет. Первый отчет будет предоставлен уже через три месяца. Также комитет создаст план по реализации нефти на следующий год.

На этом полномочия комитета не заканчиваются. Ведомство займется координацией работы между Триполи и Тобруком, которые, в свою очередь, должны будут обсудить и реализовать единый государственный бюджет.

Напомним, с января по требованию старейшин племен большинство ливийских нефтяных месторождений и портов прекратили работу. Причиной недовольства было несправедливое распределение доходов от продажи нефти. Все это время работал только завод Ас-Сидра, который добывал по 10 000 баррелей в день, обеспечивая работу электростанций.