Мир 23 апреля 2024, 18:04 В Литве передумали ограничивать поездки россиян с ВНЖ на родину Сейм Литвы отказался ограничивать поездки на родину россиян и белорусов с ВНЖ

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Литовские депутат отклонили предложение по ограничению поездок на родину граждан России и Белоруссии, имеющих вид на жительство в прибалтийской стране. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».

Во время заседания в литовском сейме во вторник 20 парламентариев проголосовали за лишение россиян и белорусов ВНЖ в республике в случае поездок на родину чаще одного раза в год. Однако 47 депутатов высказались против и еще 45 воздержались.

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По мнению авторов инициативы, такие ограничительные меры помогли бы снизить риск «вербовки» спецслужбами часто пересекающих границу Литвы граждан России и Белоруссии.

«Это предложение не совсем адекватно, поскольку охватывает лишь узкий круг людей. Почему тогда граждане Литвы могут спокойно ездить в Белоруссию и не подпадать под ограничения? Ведь их тоже могут завербовать», — заявил депутат Каспарас Адомайтис.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану на границе с Россией.