Мир 20 апреля 2024, 19:56 Литва захотела защититься от России «испанскими лошадьми» Министр обороны Литвы Касчюнас призвал укрепить охрану на границе с Россией РИА «Новости»

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Охрану границы с Россией в Литве необходимо укрепить. С таким предложением выступил министр обороны страны Лауринас Касчюнас, сообщил РБК.

«Мы думаем о железобетонных ежах, „зубах дракона“, „испанских лошадях“», — сказал он.

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Касчюнас отметил, что на это уже выделены деньги. Нужно только ускорить процесс. Что подразумевается под термином «испанские лошади» — не уточняется. Есть проволочное заграждение, называемое «испанский наездник», возможно, министр имел ввиду его.

Ранее российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Злоумышленники повредили стену здания. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом. До этого аналогичный случай произошел в Молдавии.