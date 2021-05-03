В Латвии пригрозили запретить зиме «въезд в страну»

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в шутку предложил включить зиму в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Таким образом латвийский министр иностранных дел прокомментировал новость о погоде в Латвии. В прикрепленной к посту министра публикации указано, что в понедельник, 3 мая, в стране ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. При этом отмечается, что местами снежный покров может достичь нескольких сантиметров, а на дорогах возможна гололедица.

«Если так и будет продолжаться, то зиму придется включить в список нежелательных лиц Латвийской Республики, определяя отказ во въезде в страну», — написал Ринкевич.

В ночь на 3 мая в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков, а это 44% месячной нормы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик не исключил, что по югу Московской области пойдут грозы.

Апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых с 1879 года. В этот месяц в столице выпало 203% месячной нормы осадков.