Москвичей предупредили о дожде мощностью «2 ведра на квадрат»

Ночью в Москве выпадет до 22 миллиметров осадков, а это 44% месячной нормы. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова привело РИА «Новости».

Дождь пройдет в ночь на 3 мая.

«Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. 22 миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», — объяснил Тишковец.

Синоптик не исключил, что по югу Московской области пойдут грозы.

При этом в воскресенье, 2 мая, ожидается до +14 градусов, писал RT. Также прогнозируется облачная погода.

Апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых с 1879 года. В этот месяц в столице выпало 203% месячной нормы осадков. Показатели осадков на главной столичной метеостанции ВДНХ составили 89,5 миллиметра. Первенство осталось за 1888 годом с осадками 98,8 миллиметра.