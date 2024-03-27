Мир 27 марта 2024, 22:38 В Латвии объявили российского дипломата персоной нон грата РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата, решив выдворить его из страны. Об этом сообщили на сайте республиканского дипведомства.

«Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», — сказано в заявлении.

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В латвийском МИД объяснили свое решение якобы неким «недопустимым и провокационным публичным выступлением» со стороны российского дипломата. Сегодня, 27 марта, временного поверенного в делах Олега Зыкова вызвали в дипведомство прибалтийской страны, чтобы выразить ему протест.

В российском МИД обещали ответить на решение латвийских властей.

Ранее россиян предупредили о рисках при поездках за границу, советуя при их планировании тщательно все взвесить и навести справки о пребывании в той или иной стране. Это связано с тем, что в более чем в 100 странах существует риск ареста по запросу США, а в странах Евросоюза ограничили ввоз личных вещей и машин, пояснили в МИД РФ.