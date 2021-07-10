В Крыму ответили на угрозу депортации россиян

У Украины никогда не получится вернуть Крым и депортировать с полуострова россиян. Такие заявления украинские власти делают, чтобы успокоить «националистически больную часть общества». Об этом заявил, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят. Говорят они это для того, чтобы как-то успокаивать особенно националистически больную часть украинского сообщества, украинских граждан. <…> Националисты украинские хотят это слышать, а с учетом того, что руководство Украины в основном боится нацистов украинцев <…>, они озвучивают подобные, совершенно нереальные вещи». — поделился своим мнением Цеков.

Сенатор отметил, что с 2014 года в Крым с Украины перебрались около ста тысяч человек, которые хотят стать россиянами. По его словам, эта тенденция продолжится в будущем.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что страна вернет себе Крым, а потом выгонит оттуда 500 тысяч россиян, которые приехали на полуостров с 2014 года. В конце июня украинский журналист Дмитрий Гордон поделился такой же идеей.