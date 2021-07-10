На Украине рассказали о плане по депортации россиян из Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что страна вернет себе Крым, а потом выгонит оттуда 500 тысяч россиян. Под депортацию, по плану политика, должны попасть граждане РФ, которые приехали на полуостров с 2014 года.

Своими планами Резников поделился в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, в правительстве есть разные точки зрения на счет россиян в Крыму. Себя он назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение».

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории», — отметил вице-премьер.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине в 2014 году. Такое решение жители полуострова приняли на всеобщем референдуме. Украинские власти его итоги считают незаконными и в течение последних шести регулярно озвучивают планы по возвращению Крыма. Помимо этого, выдвигались требования о выплате со стороны России репараций за потерянные территории.