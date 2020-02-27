В Крыму ответили на слова Помпео про оккупацию полуострова

Крымский депутат Юрий Гемпель посоветовал госсекретарю США Майка Помпео прекратить спекуляции на тему Крыма. По словам российского политика, американцам пора перестать учить Россию жизни.

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», — заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпель.

По его мнению, Крым навсегда вернулся в состав России, чтобы кто не говорил по этому поводу.

Ранее Майк Помпео заявил, что Россия должна «прекратить оккупацию» Крыма. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают полуостров российским.

Крым вошел в состав РФ в начале 2014 года после госпереворота на Украине. На полуострове провели референдум. Большинство крымчан проголосовало за присоединение к России. Украинские власти считают полуостров оккупированным.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что Украина делает заявления об оккупации и планах освобождения Крыма для своих западных кураторов. По его словам, на самом деле Киев смирился с потерей полуострова.