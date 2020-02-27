Крымские власти объяснили заявления Украины попыткой угодить «заокеанским кураторам»

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что Киев давно смирился с принадлежностью Крыма России. По его мнению, украинские власти делают заявления о возвращении полуострова для западных кураторов.

«Все уже по факту смирились, что Крым — это составная часть Российской Федерации. В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов», — сказал РИА «Новости» Бобков.

По его словам, именно поэтому Киев постоянно делает «несуразные заявления» о планах по возвращению Крыма. Вице-спикер отметил, что полуостров постепенно на уровне бытовых и бизнес-контактов, дипломатии выходит из изоляции.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что знает, как вернуть Крым под контроль украинских властей. Его план состоит из 12 шагов. По его мнению, «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Как это произойдет, он не стал уточнять.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Это произошло на фоне госперероворта на Украине, который случился в феврале 2014 года. Украинские власти считают Крым оккупированной территорией.

Ранее депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что жителям Крыма нужно быть бесстрашными. Они, по его словам, должны «мирно сопротивляться» оккупации России.