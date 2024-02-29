Мир 29 февраля 2024, 05:18 В Крыму назвали Порошенко одним из виновников энергоблокады полуострова Глава парламента Крыма: Порошенко принял решение об энергоблокаде полуострова РИА «Новости»

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Решение об энергетической блокаде Крыма принял действующий тогда президент Украины Петр Порошенко, причем по технической части украинские власти проинструктировали американцы. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с «конфетным королем».

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«Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых», — заявил Константинов.

При этом Порошенко только звено в этой цепи, так как «заокеанские хозяева бешеной украинской шавки» инструктировали своих подопечных по техчасти. Все они надеялись, что народ Крыма сломается и согласится вернуться в состав Украины, но этого не произошло.

Полуостров полностью обесточили в ноябре 2015 года, деактивировав все четыре ЛЭП, идущие с Украины, путем подрыва опор на территории Херсонской области. Сейчас власти Крыма подготовили иски по взысканию ущерба, причиненного им Украиной, общая сумма которого превысила пять триллионов рублей.