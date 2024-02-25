Общество 25 февраля 2024, 13:33 «Серьезная претензия». Сумма иска Крыма к Украине превысит пять триллионов рублей Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду превысит 5 триллионов рублей Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Власти Крыма оценили ущерб, нанесенный бюджету региона украинской энергетической блокадой в 2015 году, более чем в три триллиона рублей. Об этом рассказал председатель государственного совета республики Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

Размер компенсации превысит два триллиона рублей.

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«Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад», — отметил Константинов.

Председатель госсовета Крыма напомнил, что в 2015 году украинская сторона собиралась оставить полуостров без электроснабжения на три-шесть месяцев. В этот период Россия оказала содействие республике.

В октябре 2023 года глава комитета по законодательству регионального правительства Сергей Трофимов сообщил, что власти Крыма предъявят Украине еще один иск за энергоблокаду. Тогда еще шел подсчет ущерба по банковской, транспортной и продовольственной блокаде.