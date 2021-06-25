В Кремле подтвердили переговоры Путина и Си Цзиньпина. Они пройдут 28 июня

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся в понедельник, 28 июня. Российский и китайский лидеры побеседуют по видеосвязи.

Это мероприятие приурочили к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Поднебесной.

«28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — сообщил сайт Кремля.

По данным президентской пресс-службы, главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между Россией и Китаем. Путин и Си Цзиньпин также обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В мае руководители РФ и КНР по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска совместного проекта в сфере атомной энергетики.