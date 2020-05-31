В Краснодар прибыл рейс с россиянами из Бейрута

«Сегодня состоялся вывозной рейс авиакомпании „Руслайн“ по маршруту „Краснодар — Бейрут — Краснодар“. Обратный рейс прибыл в 19.49 в аэропорт кубанской столицы. На его борту прибыли 24 российских гражданина. Все — жители Краснодарского края», — указано в объявлении.

В России с 27 марта прекращено международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса нового типа. Россиян, которые остались в разных странах заграницей вывозили специальными рейсами. Также совершались грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и другие технические рейсы.

Как ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности, из-за ограничении по всему миру более 25 тысяч россиян пока не смогли вернуться домой.