Лавров назвал число все еще остающихся за границей россиян

«Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 тысяч 200», — заявил он. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в ближайшие дни за желающими вернуться домой россиянами отправят 10 рейсов.

На сегодняшний день из-за границы в Россию вывезли более 240 тысяч россиян. На одном из последних рейсов в страну вернулась группа туристов, остававшаяся на Фиджи.

Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, россиян пришлось возвращать через несколько стран: Австралию, Катар и Италию. В течение двух суток сотрудники Министерства иностранных дел и посольства в этих странах практически в ручном режиме следили за перемещениями туристов.

Россия полностью остановила регулярное и чартерное авиасообщение с 27 марта. Все самолеты, которые сейчас прибывают в аэропорты, — это вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные. «Аэрофлот» объявил, что с 1 июня начнет восстанавливать внутреннее авиасообщение.