20 апреля 2024, 05:42
В конгрессе США резко отчитали Украину из-за Крыма
Конгрессмен Госар призвал правительство Украины забыть о Крыме
Член американской палаты представителей от республиканской партии Пол Госар призвал Украину забыть о крымском полуострове. Трансляцию с речью политика вели на канале C-SPAN.
«Пора перестать финансировать Украину, пока президент [Джо Байден] не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом», — заявил он.
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Госар отметил, что много военных Украины умирает из-за поле боя. Он призвал скорее остановить это. Уже наступило время для мирного диалога. Украинская сторона считает победой возвращение в свой состав Крыма, однако такое суждение необдуманно, отметил политик.
«Крым никогда туда не вернется. Там большинством приняли решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Крыму стабильная, регион хорошо развивается. Также президент отметил рост экономики на полуострове.
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