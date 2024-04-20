Мир 20 апреля 2024, 05:42 В конгрессе США резко отчитали Украину из-за Крыма Конгрессмен Госар призвал правительство Украины забыть о Крыме РИА «Новости»

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Член американской палаты представителей от республиканской партии Пол Госар призвал Украину забыть о крымском полуострове. Трансляцию с речью политика вели на канале C-SPAN.

«Пора перестать финансировать Украину, пока президент [Джо Байден] не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом», — заявил он.

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Госар отметил, что много военных Украины умирает из-за поле боя. Он призвал скорее остановить это. Уже наступило время для мирного диалога. Украинская сторона считает победой возвращение в свой состав Крыма, однако такое суждение необдуманно, отметил политик.

«Крым никогда туда не вернется. Там большинством приняли решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Крыму стабильная, регион хорошо развивается. Также президент отметил рост экономики на полуострове.