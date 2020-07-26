В КНДР появился первый зараженный коронавирусом

Северная Корея впервые сообщила о случае подозрения на коронавирус нового типа. Потенциальный больной «незаконно пересек» границу страны. До этого в КНДР официально вируса не было.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, человека наши в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей.

Из-за угрозы «разрушительной катастрофы» лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР. Все, кто контактировал с вероятным заразившимся, были изолированы.

Ранее Ким Чен Ын говорил, что в условиях мирового кризиса здравоохранения, в КНДР полностью «предотвратили распространение» пандемии благодаря «дальновидности руководящей способности ЦК партии и высокого уровня сознательности всего народа».

При этом некоторые издания Южной Кореи ранее писали, что случаи зараженных коронавирусом были зафиксированы в КНДР еще в феврале.

Среди стран, в которых официально не выявлен COVID-19, находится Туркмения и ряд африканских и островных государств.