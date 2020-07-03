Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус не проник в КНДР
«Мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство страны.
По его словам, в КНДР была проведена масштабная противоэпидемическая работа, и несмотря на то, что весь мир оказался в масштабном кризисе здравоохранения, стране удалось избежать эпидемии.
Глава государства также поблагодарил весь северокорейский народ за слаженность и за «выполнение приказов правящей партии».
По официальным данным Университета Джона Хопкинса, в КНДР не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын болен и находится при смерти. Хотя его подчиненные позже опровергли эти данные.