Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус не проник в КНДР

Лидер Северной Кореи ответил на популярный вопрос — почему же в этой стране не было ни одного случая заражения коронавирусом. Он уверен, что заслуга в грамотных действиях правящей партии и слаженности народа.

«Мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство страны.

По его словам, в КНДР была проведена масштабная противоэпидемическая работа, и несмотря на то, что весь мир оказался в масштабном кризисе здравоохранения, стране удалось избежать эпидемии.

Глава государства также поблагодарил весь северокорейский народ за слаженность и за «выполнение приказов правящей партии».

По официальным данным Университета Джона Хопкинса, в КНДР не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын болен и находится при смерти. Хотя его подчиненные позже опровергли эти данные.