Алексей Навальный все еще находится в искуственной коме, но угрозы жизни нет. Он также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

О состоянии Навального рассказали представители немецкой клиники «Шарите».

«Состояние здоровья пациента остается серьезным, без какой-либо острой угрозы для его жизни», — заявили в клинике. Текст обращения приводит RT.

Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уже не такие сильные, заявили врачи. В целом состояние блогера стабильно. Однако до сих пор невозможно сделать какие-либо прогнозы по дальнейшему течению событий: какие будут последствия и надолго ли.

Врачи клиники «Шарите» постоянно на связи с женой Алексея Навального. Она согласует обнародование информации о состоянии политика.

Ранее немецкие врачи заявили, что Навальный отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом еще не известно, что именно послужило причиной отравления. Пациента лечат антидотом атропином.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 августа перевезли в Берлин для продолжения лечения.