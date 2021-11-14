В Китае рассказали о планах отправки тайконавтов на Луну до 2030 года

Китай в период ранее 2030 года намерен высадить на поверхности Луны тайконавтов, рассказал в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь.

Тайковатами называют китайских космонавтов. Термин появился по аналоги с российскими космонавтами и астронавтами NASA, отметила «Газета.ru».

«Пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года», — заявил Е Пэйцзянь.

Китай уже заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству исследовательской базы в 2030-х годах. Южный полюс назывался предварительным местом высадки. Это место было выбрано из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом.

В октябре российские космонавты начали подготовку к своей первой высадке на Луну. На опубликованных Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина кадрах видно, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль. Эти движения отрабатывались в рамках эксперимента «Созвездие» на тренажере «Выход-2». Он помогает создать силу тяжести как на Луне. Для Мисуркина это третья космическая командировка. Он будет управлять кораблем «Союз МС-20». Старт назначен на 8 декабря.