Российские космонавты начали подготовку к первой высадке на Луну. Видео

Российские космонавты начали подготовку к своей первой высадке на Луну. Информация об этом появилась на YouTube-канале Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

На опубликованных кадрах видно, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль. Эти движения отрабатывались в рамках эксперимента «Созвездие» на тренажере «Выход-2». Он помогает создать силу тяжести как на Луне.

Для Мисуркина это третья космическая командировка. Он будет управлять кораблем «Союз МС-20». Старт назначен на 8 декабря. Космонавт должен доставить на орбиту двух туристов: японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано. В космосе экипаж пробудет 12 суток.

Несколько дней назад супруга командира «Союза МС-18» Олега Новицкого рассказала о традициях жен космонавтов. По ее словам, после возвращения из космоса члены экипажа должны отбыть карантин в профилактории. Однако родственников, если они вакцинированы, туда могут допустить.