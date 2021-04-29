Конфликт Таджикистана и Киргизии на границе разгорелся за день. Он может стать войной?

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между войсковыми подразделениями двух стран. Киргизия заявила о захвате таджикской погранзаставы. Есть погибшие. Политологи считают, что всему виной внутренняя политика стран. Но может ли конфликт перейти в полноценные боевые действия и войну?

Пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан захватил отряд специального назначения «Бору». Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

«Около 17:00 (14:00 по московскому времени) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам „Капчыгай“, „Мин-Булак“, „Достук“, а также на пограничные посты „Кожогар“ и „Булак-Баши“. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы „Достук“ Баткенского пограничного отряда», — заявил представитель пресс-службы.

Битва за водный узел

О начале конфликта погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду. Он произошел из-за водозаборного пункта на реке Исфаре. Им пользуются обе стороны. Эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев в разговоре с «360» заявил, что пункт был построен именно на территории Киргизии и принадлежит этой стране.

«Таджикская сторона начала устанавливать камеры наблюдения, хотя этот водозаборный пункт является собственностью Кыргызстана. <…> Начался конфликт с местными жителями и таджикскими пограничниками», — пояснил собеседник.

Участники конфликта начали бросать друг в друга камни. А в ночь на четверг ситуация обострилась — началась стрельба. Два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек, один погиб. На приграничной территории Киргизии ввели режим ЧП.

Сейчас идет обострение, обстрел таджикской стороной, военными из автоматов, минометный огонь тоже. <…> Таджикская сторона сейчас очень агрессивна. Видимо, получено указание сверху, они открыто ведут огонь Марс Сариев политолог.

Рядом населенные пункты

При этом рядом с местом, где открыли огонь, находятся населенные пункты, отметил собеседник.

«В этом районе — населенные пункты, все смешано в шахматном порядке. Границы трудно провести. Обстрел вели в основном по дороге и проезжающим машинам. Может пострадать население, ранения уже есть из-за этого обстрела, как и от камней. <…> Переговоры велись со вчерашнего дня. Но таджикская сторона почему-то не дает распоряжения, чтобы военные не обостряли ситуацию», — пояснил Сариев.

Киргизия уже эвакуировала 850 местных жителей из ближайших пунктов.

«Повод возмутиться есть всегда»

Киргизско-таджикский участок государственной границы не первый раз становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки. Определить, где пролегает граница между государствами, невозможно.

В случае с водозаборным пунктом, которым пользовались обе страны, все было решено еще в советское время. Тогда его определили как собственность Киргизии, пояснил Сариев.

Однако повод возмутиться есть, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Каждая республика считает, что ей недодали. Так считают все. Поэтому повод возмутиться есть всегда Дмитрий Журавлев.

«Внутриполитический шаг» без военного развития

При этом Журавлев не считает, что конфликт будет развиваться в военном плане — там нет серьезных вооруженных сил. Киргизскую армию собеседник и вовсе назвал «явлением фантастическим», которое «в природе не встречается». Также он уверен, что причины происходящего кроются не во внешней, а во внутренней политике.

«Думаю, что само возмущение связано не с конкретным событием, а больше с тем, что внутренняя политика в этих странах, так скажем, противоречива. Им нужен внешний враг, чтобы консолидировать общество», — заявил Журавлев.

По его словам, серьезных противоречий у двух стран нет, поэтому собеседник воспринимает конфликт как внутриполитический шаг.

«Тем более в Киргизии новый президент, ему еще укрепляться и укрепляться», — заключил Журавлев.