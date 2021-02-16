Украинский эксперт заявил о желании МВФ содрать с населения кожу

Международный валютный фонд (МВФ) требует от украинского правительства поднять тарифы ЖКХ. Таким образом он хочет «содрать последний слой кожи» с населения, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Докатились до ручки — МВФ диктует Кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства „Нафтогаза“. При этом о перспективах получения очередного транша кредита от МВФ, а точнее, их полного отсутствия, фактически писать нечего», — заявил эксперт в своей статье для издания «Главред».

Гончаров напомнил, что на прошлой неделе миссия МВФ уехала из Киева, не подписав итоговый документ. Украинские власти остались без сроков выдачи следующего денежного транша. По словам директора института, фонд требует, чтобы правительство подняло тарифы ЖКХ, а также был принят закон о долгах за коммунальные услуги. Кроме того, МВФ настаивает на погашении долгов «Нафтогаза». Только в 2020 году убытки достигли порядка 100 миллиардов гривен (около 26,5 миллиардов рублей).

В конце своей статьи Гончаров задался вопросом, зачем брать кредиты, а затем увеличивать тарифы и стоимость энергоресурсов. Он отметил, что населению страны уже сейчас не хватает денег на еду после оплаты ЖКУ.