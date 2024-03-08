Мир 08 марта 2024, 00:25 Жители Одесской области сообщили о серии взрывов Unsplash

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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Из ресурса по оповещению населения следует, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.

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Днем 6 марта украинские СМИ также сообщили о взрыве в Одессе. В этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, очевидцы видели его кортеж.

Взрывы в регионе случились и в ночь на 6 марта. Там объявили сирена воздушной тревоги. Помимо этого, ее сигналы слышали жители Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

В ночь на 5 марта в Одессе прогремели взрывы три раза. Как отметили журналисты «Украина.ру», громкие звуки услышали в населенном пункте Дачное. В регионе тоже ввели режим воздушной тревоги.