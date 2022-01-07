В Казахстан перебросят 200 миротворцев ОДКБ из Таджикистана

Таджикистан отправит в Казахстан почти 200 военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ. Заявление об этом сделал сегодня парламент республики.

«На совместном заседании был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование Вооруженных сил Таджикистана за пределами страны для выполнения международных обязательств [страны]», — говорится в обращении высшего законодательного органа республики. Тест опубликовала у себя в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.

В парламенте подчеркнули, что все военнослужащие входят в миротворческий контингент ОДКБ и неоднократно участвовали в антитеррористических учениях организации.

Накануне первый самолет с российскими миротворцами ОДКБ приземлился в Алма-Ате. Сегодня военнослужащие РФ вместе с правоохранителями Казахстана полностью взяли под контроль аэропорт этого города. Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.