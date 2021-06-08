В Канаде назвали необоснованными санкции России против 9 канадцев

МИД Канады счел российские санкции в отношении девяти своих граждан необоснованными и неприемлемыми. Об этом сообщили в канадском министерстве.

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», — приводит ТАСС фрагмент из заявления.

В понедельник, 7 июня, Россия включила в черный список девять официальных лиц и деятелей Канады. Все они имеют отношение к проведению антироссийского курса. Включенным в список канадцам закрыли въезд в Россию на бессрочной основе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Россия остается открытой к развитию отношений с Канадой. При этом они должны строиться на принципах взаимного уважения и опираться на сотрудничество там, где совпадают интересы двух сторон.