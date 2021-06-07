Россия закрыла въезд девяти канадцам

Россия включила в черный список девять официальных лиц и деятелей Канады. Все они имеют отношение к проведению антироссийского курса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Меры приняты в ответ на введенные канадским правительством 24 марта санкций против граждан России. Включенным в список канадцам закрыли въезд в Россию на бессрочной основе, сообщила Мария Захарова.

В список попал министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, а также глава федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки и его заместитель Брайан Бреннан. Еще в перечне оказались глава управления по внутренней политике аппарата премьера Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан, замминистра нацобороны Джоди Томас, замначальника штаба нацобороны Майк Руло и начальник разведывательного управления ВС Скотт Бишоп.

По словам Захаровой, Россия остается открытой к развитию отношений с Канадой. При этом они должны строиться на принципах взаимного уважения и опираться на сотрудничество там, где совпадают интересы двух сторон.