Мир 27 марта 2024, 04:49 В Японии более 100 человек пострадали после приема пищевых добавок Kyodo: в Японии два человека умерли и 106 попали в больницу после приема БАД Freepik

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В Японии два человека скончались и 106 были госпитализированы после приема пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от фармкомпании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом сообщило агентство Kyodo.

«Число госпитализированных после приема биодобавок увеличилось до 106, и правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов», — говорится в публикации.

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Биодобавку приобретали для снижения уровня холестерина. При этом люди, употребляющие пищевую добавку Beni-Koji, столкнулись с заболеванием почек. В фармкомпании решили отозвать проблемную партию, предположив, что причиной болезней и смерти людей стали компоненты, изначально не предусмотренные в ее составе.

Ранее терапевт Надежда Чернышова объяснила, к чему может привести бесконтрольный прием пищевых добавок. По ее словам, при переизбытке витаминов в организме, в частности, вероятны отравления, кровотечения у женщин и токсическое воздействие на печень.