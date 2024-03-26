26 марта 2024, 11:41
Врач Чернышова: бесконтрольный прием БАДов может стать причиной отравления
Терапевт Надежда Чернышова заявила, что бесконтрольный прием БАДов способен привести к проблемам со здоровьем. Не стоит использовать такие препараты без назначения доктора, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, переизбыток витаминов в организме может стать причиной отравления, а также кровотечения у женщин.
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Эксперт добавила, что передозировка витамина D провоцирует отложение кальция в мышцах сердца и на стенках пищевода. Излишек витамина A оказывает токсическое действие на печень.
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