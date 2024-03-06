Мир 06 марта 2024, 23:48 В Италии предположили, когда Украина потеряет Одессу Fatto Quotidiano: Украина потеряет контроль над Одессой в 2024 году Unsplash

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Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году. Такое предположение высказал обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу», — написало издание.

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Положение ВСУ с каждым днем становится только хуже, отметила газета и напомнила о поражении украинской армии в Авдеевке. После этого ВС России освободили еще несколько населенных пунктов. ВСУ разбиты в клочья, резюмировали авторы материала и добавили, что у украинской армии не осталось ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат.

На первой линии обороны ВСУ много 60-летних неопытных военных и поляков, рассказал российский штурмовик, участвовавший в освобождении Авдеевки. Ряды иностранных наемников сильно поредели, там остались в основном польские военные.