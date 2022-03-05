Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, которыя попали под персональные санкции ЕС, конфисковали в Италии. Об этом написала газета La Repubblica.

Яхта, принадлежащая главе «Северстали», называется Lady M. Она была пришвартована в городе Империя. По информации издания, длина судна составляет 65 метров.

Яхта Тимченко, в свою очередь, стояла в порту Сан-Ремо, пишет издание. Она называется Lena, ее длина 40 метров.

Конфискация проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

В черный список Евросоюза, помимо Мордашова и Тимченко, также попали глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Туда же внесли российских предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Также под санкции попала журналисты Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян и писатель Захар Прилепин.

Ранее Forbes сообщил, что власти Германии конфисковали яхту миллиардера Алишера Усманова стоимостью порядка 600 миллионов долларов.