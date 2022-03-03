Forbes: власти Германии конфисковали яхту миллиардера Усманова

Власти Германии конфисковали яхту миллиардера Алишера Усманова стоимостью порядка 600 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источники.

Авторы статьи напомнили, что 28 февраля Усманов попал под санкции Евросоюза. Спустя два дня немецкие власти конфисковали у миллиардера яхту Dilbar в Гамбурге. Стоимость судна оценивается в 600 миллионов долларов.

Источник фото: lurssen.com

По словам собеседников издания, яхта находилась в Гамбурге с конца октября 2021 года. Судно ремонтировала судостроительная компания Blohm+Voss. Правительство Германии заморозило актив. Источники заявили, что из-за этого, вероятно, работавшие над яхтой сотрудники фирмы не вышли на работу 2 марта.

Усманов купил Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lurssen. Яхту строили 52 месяца по индивидуальному заказу. За судно миллиардер заплатил 600 миллионов долларов. Как подчеркнули в компании, яхта основателя «Металлоинвеста» является одной из самых сложных с точки зрения технологий и размеров.