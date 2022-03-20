Дальнобойщики и фермеры устроили забастовку в Испании из-за цен на топливо

Резкое повышение цен на топливо вызвало негодование во многих странах Европы и США. Не стала исключением и Испания. Накануне в Овьедо собрались сотни недовольных фермеров и дальнобойщиков.

На видео, которое снял один из очевидцев забастовки, видно, что на одной из улиц города выстроилось в ряды множество грузовиков. Водители сигналили, создавая непрекращающийся гул.

За месяц в Испании и во Франции топливо стало дороже на 15%. В Италии ситуация аналогичная. Там некоторые водители начали снимать ироничные видео о том, что в будущем у них будет хватать денег только на то, чтобы понюхать заправочный пистолет.