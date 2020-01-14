В Иране прошли аресты по делу о сбитом Boeing-737

В Иране прошли аресты, связанные с делом о сбитом иранскими военными украинском самолете. Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», — заявил Эсмаили. Его процитировало агентство ILNA.

В свою очередь президент Исламской республики Хасан Рухани заверил мировую общественность, что Иран проведет тщательное расследование и выяснят все обстоятельства трагедии.

Это была непростительная ошибка, лишь какой-то один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу», — сказал он. Его слова привел «Интерфакс».

Рухани подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана признали свою ошибку. Больше такого не повторится. При этом он добавил, что все ответственные лица понесут наказание.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Сначала рассматривалась версия технической неисправности. Однако спустя три дня генштаб Ирана признал, что лайнер сбила ракета иранцев. Власти Исламской Республики заявили, что военные сбили самолет по ошибке. Ведь Тегеран находился в «условиях повышенной боевой готовности».