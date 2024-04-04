Спецоперация 04 апреля 2024, 20:42 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

На всей территории Украины прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги сначала прозвучал в Киеве, его объявили в 19:34. Через несколько минут сирена загудела во всех регионах страны.

Реклама

Накануне стало известно, что власти Харькова разработали план эвакуации города. Мэр города признал, что люди уезжают из населенного пункта, но никакой паники нет.

Харьков потерял статус промышленного центра Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что многие предприятия перестали функционировать. Накануне российские войска атаковали Мерефянский механический завод, где могли производить беспилотники.