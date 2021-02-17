Главу партии Саакашвили в Грузии арестовали

Председателю партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ники Мелии изменят меру пресечения. Суд решил отправить оппозиционного политика под арест.

Вердикт вынесли на заседании Тбилисского городского суда, который удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне грузинский парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности. После этого прокуратура попросила суд арестовать его за отказ платить установленный ранее залог в 40 тысяч лари.

Пока что глава «Единого национального движения» находится в здании офиса своей партии. Здание охраняют представители оппозиции от разных партий. Выдавать Мелию полиции они не намерены.

Ники Мелию обвинили в организации и руководстве насилия на протестной акции в 2019 году. Его также досрочно лишали депутатского мандата, но политик снова получил его после избрания на свой пост в 2020-м. Хотя Мелию и лишили неприкосновенности, кресло в парламенте Грузии он сохранит.