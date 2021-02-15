Главу партии Саакашвили в Грузии лишат депутатской неприкосновенности

Лидера оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, лишат депутатской неприкосновенности. Процесс в парламенте Грузии уже запустили.

Запрос об отзыве иммунитета у Ники Мелии составила Генеральная прокуратура страны, сообщила радиостанция «Sputnik Грузия».

В ведомстве подозревают, что лидер оппозиции был организатором насилия на протестной акции в 2019 году. Мелию уже лишали депутатского мандата досрочно, но он снова получил его после избрания на свой пост в 2020-м.

Глава парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заметил, что неприкосновенность существует не для «препятствия исполнению правосудия». Покрывать «совершенно открыто, однозначно и осознанно» выходящего за рамки закона депутата он тоже не должен.

Несмотря на лишение неприкосновенности, Мелия сохранит кресло в парламенте. Его могут взять под стражу и наложить другие ограничения на период следствия. В том числе объявить запрет на публичные выступления или посадить под домашний арест.