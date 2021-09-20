Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

В Турции сочли нелегитимными выборы в Госдуму РФ, которые прошли в Крыму. Присоединение полуострова к России в турецком МИД назвали незаконным.

В министерстве подчеркнули, что по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.

«На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — заметили в МИД.

Ранее прошедшие в РФ выборы раскритиковал Госдеп. Особенно американскому ведомству не понравился закон об иноагентах, который якобы помешал россиянам «реализовать свои гражданские и политические права».

В России с 17 по 19 сентября провели выборы в Государственную думу восьмого созыва. Одновременно с ними состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.