Госдепу не понравился российский закон об иноагентах на фоне выборов

В США оценили прошедшие в России 17–19 сентября выборы в Госдуму. Особой критике Госдепартамент подверг закон об иноагентах, несмотря на появление и реализацию именно в Соединенных Штатах.

Официальный представитель американского ведомства Нед Прайс заявил, что условия выборов якобы не способствовали свободному и справедливому процессу. Его слова привела пресс-служба Госдепартамента.

«Использование властями России законов об „экстремистских организациях“, „иностранных агентах“ и „нежелательных организациях“ серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права», — подчеркнул Прайс.

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США действует с 1938 года. Он предписывает компаниям или зарегистрированным в качестве иноагента лицам раскрывать сведения о своей деятельности, в том числе финансовой, американским властям. Регистрация иностранным агентом зачастую серьезно затрудняет работу организации и влечет за собой репутационные или другие риски при работе в США.